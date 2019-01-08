Стіна Трампа на кордоні США з Мексикою: все, що треба знати

Президент США Дональд Трамп виступить увечері 8 січня за часом Америки, у «прайм-тайм» телеканалів, із телезверненням до нації на захист свого бажання збудувати стіну на кордоні з Мексикою. Ця стіна була однією з його передвиборних обіцянок. Виступ відбудеться в час, коли федеральний уряд США частково не працює вже 18-й день через відсутність узгодженого з Конгресом фінансування. І значною мірою причиною цього є вимога Трампа профінансувати його стіну, з чим не згодні багато законодавців. Так що на шляху до стіни постали серйозні перешкоди.

Республіканець Дональд Трамп домагається отримати в бюджеті на нинішній фінансовий рік, який досі не ухвалений, надання 5,6 мільярда доларів на будівництво стіни вздовж південного кордону США з Мексикою. Але демократи в Конгресі, які нині мають більшість у Палаті представників, відмовляються надавати на стіну будь-які додаткові кошти. Вони наполягають, що загальні витрати на безпеку на кордоні мають скласти, як і попереднього року, 1,3 мільярда.

Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджет, у якому не буде бажаних йому коштів на стіну. Через це протистояння федеральний уряд країни залишився без фінансування і був змушений частково припинити роботу. Наразі цей стан триває вже 18-й день; найдовші дотепер припинення роботи урядових установ, у 1995 і 1996 роках, тривали по 21 день. Трамп каже, що готовий залишати цей стан «місяцями й роками», якщо коштів на стіну не буде.

Чи потрібна стіна? Не факт

Ця прикордонна стіна була однією з головних передвиборних обіцянок нинішнього президента: Трамп твердить, що вона просто необхідна, щоб уповільнити потік через кордон із Мексики нелегальних іммігрантів і наркотиків.

Під час виборчої кампанії 2016 року Трамп твердив, що змусить Мексику заплатити за цю стіну. Мексика не захотіла.

Демократи й інші критики у США висловлюють сумніви в тому, що країні потрібна така стіна, чи й узагалі заперечують таку потребу. Вони звинувачують Трампа у перекрученні фактів і цифр для того, щоб перебільшити обсяг проблем на південному кордоні.

Чотири тисячі «терористів» – чи таки лише сім осіб?

Дональд Трамп і його команда твердять про те, що через кордон до США дістаються «терористи».

Сам Трамп 4 січня так і заявив: «Терористи приходять через південний кордон, бо бачать, що це, мабуть, те місце, де пройти найлегше. Вони просто проїжджають через кордон і «йдуть наліво».

А через два дні речниця Білого дому Сейра Гакабі Сандерз стверджувала, що лік іде на тисячі. «Ми знаємо, що, грубо кажучи, приблизно чотири тисячі відомих чи підозрюваних терористів прибули в нашу країну незаконно, і ми знаємо, що найвразливіша наша точка для такого прибуття – це наш південний кордон», – сказала вона 6 січня на телеканалі Fox News.

Але ці твердження не мають підґрунтя в реальних фактах.

Ліберальний аналітичний центр «Інститут Катона» каже, що за період від 1975 до 2017 року серед усіх нелегалів, які дісталися до США з так званих «країн, що становлять особливий інтерес», тобто принаймні відносно пов’язаних із тероризмом, – були звинувачені у плануванні нападів у США сім осіб, і жоден із них не прибув із Мексики.

Демократи готуються до відсічі Трампові

Демократи, побоюючись, що Трамп і у зверненні 8 січня буде, як і раніше, перекручувати факти, заявили, що провідні телемережі мають надати і їм такий самий ефірний час, щоб вони відповіли президентові. За деякими повідомленнями, таку можливість може надати їм канал CNN.

Демократи нині почуваються значно впевненіше, здобувши більшість у новому складі Палати представників, що вперше зібралася на початку січня. Спікером палати стала 3 січня демократка Ненсі Пелосі, яка не раз називала прикордонну стіну аморальною, – і, склавши присягу, сказала «Стіни не буде».

Президентові, щоб отримати кошти на будівництво бажаної стіни, потрібно, щоб їх передбачив федеральний бюджет. Але президент може лише запропонувати свій варіант бюджету – далі за роботу береться Конгрес. Як правило, президентська пропозиція, по суті, відкидається – вона стає лише якимсь дорадчим документом у процесі створення бюджету. За Конституцією США, тільки Конгрес може розподіляти бюджетні кошти. І нині законодавці мають намір захистити цей свій привілей.

Як обійти Конгрес? Через «надзвичайний стан»

Трамп відтак намагається оминути Конгрес. Це теоретично можливо, коли використати повноваження президента у випадку запровадження надзвичайного стану: тоді президент може надати сам собі право профінансувати стіну.

«Можна проголосити загальнодержавний надзвичайний стан. Я можу це зробити», – заявляв він журналістам 4 січня.

І, схоже, адміністрація Трампа серйозно обмірковує такий хід. Як повідомляв того ж дня, 4 січня, телеканал NBC News, юристи Білого дому, Міністерства внутрішньої безпеки і Міністерства оборони вже зустрічалися, щоб обговорити цю можливість.

Погроза Трампа вдатися до цього кроку викликала у США широкі суперечки про те, чи має він такі повноваження.

Демократи обіцяють не допустити зловживання

Демократи кажуть: ні.

«Якщо Гаррі Трумен не зміг націоналізувати сталеливарну промисловість під час війни, то нинішній президент тим більше не має права оголосити надзвичайний стан, щоб збудувати стіну на кордоні за мільярди доларів», – заявив відомий діяч демократів Адам Шифф телеканалові U.S. TV 6 січня.

Він згадав про події 1952 року, коли президент США Гаррі Трумен оголосив надзвичайний стан під час Корейської війни, щоб узяти під контроль держави сталеливарну промисловість – але Верховний суд США скасував цей його указ.

А 1976 року Конгрес ухвалив закон про загальнонаціональний надзвичайний стан, яким обмежив право президента оголошувати такий стан. А законодавці отримали право використовувати в таких випадках свої повноваження вдаватися до «стримування і противаг», аж до можливості скасовувати рішення президента про надзвичайний стан.

Тож тепер, коли демократи контролюють Палату представників, у разі, якщо Трамп таки здійснить свою погрозу, неважко уявити, що вони проголосують за скасування указу президента. В такому разі Сенат матиме 15 днів, щоб ухвалити і своє рішення.

І якщо дійде до такого протистояння, перед Трампом постане мало ймовірне завдання: переконати законодавців, що становище на кордоні з Мексикою дійсно становить «загальнонаціональну надзвичайну ситуацію».