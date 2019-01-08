Трамп звернеться до американців з приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп має намір звернеться до нації ввечері 8 січня через «гуманітарну кризу і кризу національної безпеки» на кордоні США з Мексикою. Очікується, що Трамп наведе свої аргументи за будівництво стіни на південному кордоні.

Це стане першим зверненням Трампа до нації з моменту обрання президентом.

Серед іншого, небажання американських законодавців виділяти гроші на будівництво стіни привели до неможливості схвалити державний бюджет, часткового закриття державних установ і можливої невиплату зарплат бюджетникам, які повинні отримати гроші 11 січня.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до каналів, які показуватимуть звернення Трампа, з проханням надати ефірний час і демократам – для пояснення їхньої позиції.

Так званий shutdown (часткове припинення роботи урядових інституцій) триває вже 17 днів. Якщо він не закінчиться на вихідних, то стане найтривалішим в історії США.

У четвер, 10 січня, Трамп вирушить на кордон з Мексикою.

Раніше американські ЗМІ, посилаючись на джерела в Білому домі, писали, що Трамп може оголосити режим надзвичайної ситуації і виділити кошти на будівництво стіни в обхід Конгресу.

Спорудження стіни на кордоні з Мексикою – одна з передвиборних обіцянок Трампа.

Демократи, які контролюють Палату представників Конгресу, заперечують проти виділення коштів на будівництво стіни, стверджуючи, що її спорудження «аморальне» і не допоможе боротьбі з нелегальною міграцією.