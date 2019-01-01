Трамп у новорічному зверненні наполіг на зведенні стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп у новорічному зверненні до американської нації наполіг на зведенні стіни на кордоні Сполучених Штатів та Мексики, що має на меті зупинити потік незаконних мігрантів із Латинської Америки.

Трамп назвав минулий 2018 рік роком історичних досягнень. Президент США заявив, що його адміністрація є найуспішнішою в історії США за підсумками двох років роботи. Трамп нагадав про угоди, укладених з Мексикою, Канадою і Південною Кореєю, а також про розрив «жахливого договору» з Іраном.

Очільник Білого дому згадав також про переговори з Північною Кореєю, після яких КНДР припинила випробування ядерної зброї. Крім іншого Трамп нагадав про переведення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Новорічне звернення президента США пролунало на тлі часткового припинення роботи уряду. Причиною для так званого «шатдауну» стали розбіжності в Конгресі з питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп хоче, щоб Конгрес виділив 5,7 мільярда доларів на початковий етап цього проекту. Проти цього виступають демократи, які з 2019 року мають більшість у Палаті представників.