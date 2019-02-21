Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Лютий 2019, Київ 15:20
Політика

З’явились нові подробиці щодо Космічних сил США

Дональд Трамп показує свій підпис під директивою про створення Космічних сил, Білий дім, Вашингтон, 19 лютого 2019 року

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп підписав у вівторок директиву про заснування Космічних сил, але останні не виділено в окремий рід Збройних сил США. Завданням Космічних сил стане «стримування агресії і захист інтересів» США у космічному просторі. Космічні сили будуть контролюватись ВПС США.

«Потенційні противники розвивають свої космічні технології й активно розвивають свою здатність перешкоджати використанню нами космосу під час кризи чи конфлікту», – мовиться у директиві про створення Космічних сил.

Як відзначає видання The Washington Post, президент наказав Міноборони США відправити до Конгресу проект закону, яким КС буде підпорядковано Військово-повітряним силам США подібно до того, як Корпус морської піхоти США перебуває під контролем Військово-морських сил США. Первинно Трамп прагнув виділення КС в окремий рід військ, але посадовці ВПС наполягали, що це призвело б до зростання бюрократії.

У вівторок представник адміністрації Трампа також заявив журналістам, що завдання Космічних Сил США відрізнятиметься від функцій нового Космічного командування, рішення про заснування якого ухвалив Конгрес і яке навесні створить Міноборони США.

Космічні сили займатимуться організацією, підготовкою й оснащенням військових, які займаються космічною безпекою. Натомість Космічне командування буде організовувати операції і керувати бойовими силами.

Представник адміністрації висловив думку, що співіснування установ не буде створювати перешкод у їхній роботі.

Законодавча пропозиція до Конгресу щодо створення Космічних сил очікується наступного понеділка. Повідомляється, що робота Космічних сил обходитиметься у 73 мільйони доларів щороку протягом 5 наступних років.

Зрештою, саме Конгрес ухвалить рішення щодо того, чи бути Космічним силам. Вони можуть стати першим новим родом військ у США з часу виділення ВПС США в окремий рід військ у 1947 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG