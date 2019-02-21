З’явились нові подробиці щодо Космічних сил США

Президент США Дональд Трамп підписав у вівторок директиву про заснування Космічних сил, але останні не виділено в окремий рід Збройних сил США. Завданням Космічних сил стане «стримування агресії і захист інтересів» США у космічному просторі. Космічні сили будуть контролюватись ВПС США.

«Потенційні противники розвивають свої космічні технології й активно розвивають свою здатність перешкоджати використанню нами космосу під час кризи чи конфлікту», – мовиться у директиві про створення Космічних сил.

Як відзначає видання The Washington Post, президент наказав Міноборони США відправити до Конгресу проект закону, яким КС буде підпорядковано Військово-повітряним силам США подібно до того, як Корпус морської піхоти США перебуває під контролем Військово-морських сил США. Первинно Трамп прагнув виділення КС в окремий рід військ, але посадовці ВПС наполягали, що це призвело б до зростання бюрократії.

У вівторок представник адміністрації Трампа також заявив журналістам, що завдання Космічних Сил США відрізнятиметься від функцій нового Космічного командування, рішення про заснування якого ухвалив Конгрес і яке навесні створить Міноборони США.

Космічні сили займатимуться організацією, підготовкою й оснащенням військових, які займаються космічною безпекою. Натомість Космічне командування буде організовувати операції і керувати бойовими силами.

Представник адміністрації висловив думку, що співіснування установ не буде створювати перешкод у їхній роботі.

Законодавча пропозиція до Конгресу щодо створення Космічних сил очікується наступного понеділка. Повідомляється, що робота Космічних сил обходитиметься у 73 мільйони доларів щороку протягом 5 наступних років.

Зрештою, саме Конгрес ухвалить рішення щодо того, чи бути Космічним силам. Вони можуть стати першим новим родом військ у США з часу виділення ВПС США в окремий рід військ у 1947 році.