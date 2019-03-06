Посол України в США закликав Google виправити помилку щодо Криму

Посол України в США Валерій Чалий закликав американську корпорацію Google Inc. не зображувати окупований Крим частиною Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США у Facebook.

«Посол України в США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпорації Google стосовно виправлення некоректного зображення українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps», – ідеться в повідомленні.

Чалий наголосив, що ситуація, яка склалась з некоректним зображенням Криму на Google Maps, абсолютно суперечить чіткій та незмінній позиції адміністрації США, Конгресу США та ООН.

Посольство України в США сподівається, що корпорація Google виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps відповідно до міжнародних норм та документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів.

Компанія Google заявляє, що тепер для всіх користувачів, які перебувають на території Росії, показує російським окупований український Крим.

«Ми виправили помилку, через яку невелика частина користувачів Google карт бачила неправильну інформацію», – так російські інформагенції 5 березня цитували заяву прес-служби компанії Google у Росії.

6 березня російські інформагенції цитували заяву прес-служби компанії Google у Росії так: «Ми докладаємо всіх зусиль для об’єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google-карт, як в Росії, ми виконуємо місцеве законодавство при відображенні назв і меж».

Раніше голова російської Державної думи В'ячеслав Володін доручив запросити в нижню палату парламенту представника компанії Google для «донесення позиції Росії про неприпустимість позначення Криму як території України». На його думку, таким чином компанія Google порушувала російське законодавство.

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У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».