Google у Росії для всіх користувачів позначив окупований Крим як російську територію

Компанія Google заявляє, що тепер для всіх користувачів, які перебувають на території Росії, показує російським окупований український Крим.

«Ми виправили помилку, через яку невелика частина користувачів Google карт бачила неправильну інформацію», – так російські інформагенції 5 березня цитують заяву прес-служби компанії Google у Росії.

Раніше голова російської Державної думи В'ячеслав Володін доручив запросити в нижню палату парламенту представника компанії Google для «донесення позиції Росії про неприпустимість позначення Криму як території України». На його думку, таким чином компанія Google порушувала російське законодавство.

Російський опозиційний журналіст Андрій Мальгін, який живе в Італії, повідомив, що в його країні, як і в усьому світі, крім Росії, окупований півострів і далі позначається як українська територія.

Про це ж повідомляє у Facebook користувачка зі США Gabriella DeLamater.

У 2018 році міжнародний сервіс OpenStreetMap упродовж певного часу також позначав Крим російською територією, але після протестів української спільноти сервісу та влади України повернув міжнародно визнане позначення окупованого півострова.

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».