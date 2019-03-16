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16 Березень 2019, Київ 12:26
Новини | Політика

Анкара не визнає «референдум» в Криму і продовжує підтримувати кримських татар – МЗС Туреччини

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Офіційна Анкара не визнає «референдум», проведений 16 березня 2014 року на території Криму, і вчергове підтверджує підтримку територіальної цілісності України. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини сьогодні, 16 березня.

«Українська Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією в порушення міжнародного права на підставі незаконного референдуму, що відбувся п'ять років тому 16 березня. У зв'язку з цим ми повторюємо, що не визнаємо фактичну ситуацію, викликану цим актом, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться в заяві.

У міністерстві також відзначили, що становище кримських татар залишається пріотрітеним питанням для Туреччини.

«Ми будемо продовжувати підтримувати кримських татар, щоб вони жили в мирі та безпеці на своїй історичній батьківщині, зберігаючи свою ідентичність», – зазначили в турецькому зовнішньополітичному відомстві.

Напередодні мітинг проти російської анексії Криму пройшов у столиці Туреччини, Анкарі
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На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія «включила» Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Попри очевидні свідчення того, що військові, яких прозвали «зеленими чоловічками», підпорядковуються Москві, Росія завела кампанію послідовного заперечення або замовчування їхнього походження і ролі в подальшій анексії Криму
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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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