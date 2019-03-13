Путін «візьме участь у заходах» до 5-річчя анексії Криму – речник

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у святкуванні п’ятиріччя анексії Криму, заявив 13 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він не виключив, що Путін приїде в анексований Крим, але прямої відповіді щодо цього не дав, пише російське державне агентство новин ТАСС.

«Якщо президент ухвалить таке рішення, ми своєчасно вас проінформуємо… Не повинно бути ніяких сумнівів, що належним чином Путін візьме участь у відповідних заходах», – сказав Пєсков. При цьому речник уточнив, що «розглядаються різні варіанти».

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На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результатів голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.