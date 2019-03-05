Суд за Крим. Україна проти Росії

Україна буде судитися з Росією за Крим. Київ просить Європейський суд з прав людини призначити нову дату слухань міждержавної скарги стосовно півострова. Перші слухання повинні були відбутися 27 лютого, але ЄСПЛ переніс їх на невизначений термін. Міністерство юстиції України передало докази порушень Росією Європейської конвенції з прав людини в Криму. Які саме справи використовували в скарзі, невідомо – інформація конфіденційна. Європейський суд з прав людини вже розглядав скарги Грузії проти Росії, а також Кіпру проти Туреччини. Ці міждержавні скарги розглядали роками. Позитивний вердикт у скарзі України проти Росії дуже важливий для подальшої деокупації Криму, переконаний уповноважений Мін'юсту України в справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. Навіщо Україна звернулася до Європейського суду? Та чи поверне його вердикт Крим Україні? І скільки Росія заплатить за анексію?