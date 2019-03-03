У Стамбулі мітингують проти російської анексії Криму

На площі Бейязіт у старій частині Стамбула (Туреччина) проходить акція протесту кримських татар проти російської анексії Криму. Захід присвячений 5-й річниці анексії півострова.

Напередодні в столиці Туреччини, Анкарі, пройшов мітинг проти російської анексії Криму.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі».

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.