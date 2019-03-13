Україна вимагає включити проблему деокупації Криму у Мінські переговори

На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, українська делегація виступила з вимогою про включення у мандат переговорів проблеми відновлення українського суверенітету над окупованими Росією Кримом та Севастополем, а також ліквідації «ДНР» і «ЛНР».

Переговори у Мінську тривали сім годин, вони були важкими, під час дискусії представники Росії навіть хотіли залишити кімнату, повідомив Євген Марчук. Делегати від Росії на поступки не йшли, а українці загострювали переговорний процес нагальними питаннями.

Зокрема, вимагали включити у мандат переговорів питання повного відновлення суверенітету України, повернення Росією Кримом та ліквідацію «ДНР» і «ЛНР».

Про це після засіданні Радіо Свобода розповіли офіційний представник голова делегації України у ТКГ Євген Марчук та учасник переговорів у політичній підгрупі Олександр Моцик.

Українська делегація пішла в наступ

На засіданні групи з політичних питань українська сторона у Мінську фактично пішла у вербальну атаку,-- заявив у коментарі Радіо Свобода учасник дискусії від України Олександр Моцик.

«Це був своєрідний наступ, який базується на міжнародному праві та законодавстві України. Ми пояснили російській делегації питання окупованих територій. Росія дуже не любить того, що в Україні є закон про окуповані території, і намагається створити вигляд, що це чисто українське явище. Натомість ми дуже конкретно на документах показали, що на сьогодні окупація двох районів України, а саме Автономної Республіки Крим та міста Севастополь плюс частина Донецької та Луганської областей визнана на рівні ООН», – розповів Моцик.

Зокрема пан Моцик зокрема посилався на нещодавнє обговорення ситуації в окупованому Росією Криму на засіданні Генеральної асамблеї ООН, де виступав президент Петро Порошенко.

Належність Криму Україні прописана в Мінських угодах

«Мінське врегулювання передбачає звільнення всіх наших окупованих територій, в тому числі Автономної Республіки Крим, де відбувається повна мілітаризація і фактично Крим тепер перетворився на бойовий плацдарм Росії спрямованих перш за все проти України та Європи», –наголосив Олександр Моцик.

Наполягаючи на залученні до мінських переговорів і кримської тему України виходить з тексту Мінських угод, вважає пан Моцик:

«Ми виходимо з того, що є 4 документи, які складають пакет мінських домовленостей. У тому числі Декларація лідерів. У ній є пункт, що лідери поважають повністю суверенітет і територіальну цілісність України. Інакше як в міжнародно визнаних кордонах поважати територіальну цілісність не можна. І оскільки під цим документом є підписи пані Меркель і пана Оланда, а також Путіна, то виходить, що вони мали на увазі визнання території України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим. І ми про це не маємо забувати».

Як сказав пан Моцик, російська сторона не сприйняла такої пропозиції України «посилаючись на фейковий референдум у Криму» щодо незалежності.

Україна вимагає розпуску «ЛНР»​ і «ДНР»,​

За словами посла Моцика, Україна також вимагала на засіданні у Мінську скасування результатів «псевдовиборів» 11 листопада 2018 року на окупованих територіях Донбасу та «розпуску незаконних політичних структур «ЛНР» і «ДНР», які створені Росією, та не визнані всім цивілізованим світом, зокрема і в Росії».

«Не може бути так, щоб Росія проводила такі фейкові вибори, а ми на це закрили очі, -- каже пан Моцик. -- Єдине бажання Росії – як швидше легалізувати фейкові структури, які сьогодні правлять на окупованій частині Донбасу, а фактично є російською окупаційною адміністрацією. Ясно, що такого шансу ми їм не надамо», – висловив позицію України на переговорах у Мінську політичної групи Олександр Моцик.

Врегулювання на Донбасі залежить перш за усе від виведення російських військ, техніки, найманців та роззброєння незаконних озброєних формувань, які є там є.

Українська сторона на переговорах у Мінську продовжує порушувати питання відновлення контролю над своїм кордоном на Донбасі та далі наполягає на створенні робочої групи щодо кордону.

«Така група потрібна, щоб розуміти, як Росія буде передавати нам кордон, який вона на сьогодні контролює з обох сторін», – пояснив пан Моцик:

Офіційний представник України у ТКГ Євген Марчук заявив Радіо Свобода, що на засіданні обговорювали групи дотримання режиму тиші, оголошеного 7 березня.

«На жаль, режим тиші був мабуть найкоротшій за усі періоди, оскільки не було гарантій з російської сторони, в тому числі їх представник Гризлов навіть не брав участі у обговоренні та затвердженні тексу».

Росія не хоче обговорювати звільнення полонених моряків

Другим важливішим питанням була вимога звільнення полонених українських моряків та повернення бойових кораблів, сказав Євген Марчук.

«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, навіть у них було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», – розповів Марчук.

Російська сторона також відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 ( 25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 громадян поневолених України).

«Представники ОРДО та ОРЛО категорично не хочуть також обговорювати обмін заручниками, який до цього ми детально обговорювали»,-- заявив Євген Марчук.

Російська Федераціяконтролює 409 кілометрів 800 метрів українсько-російського державного кордону. Це доказ участі у конфлікті

За його словами, Росія використовуючи різні хитрощі, спробує вивести Київ на прямі переговори з представниками так званих ОРДЛО та ОРЛО.

«Сьогодні була чергова спроба це зробити. Ми знаємо, чому це робиться,-- щоб потім сказати, що Росія до цього непричетна»,– заявив Євген Марчук.

За його словами, Російська Федерація з обох сторін контролює 409 кілометрів 800 метрів українсько-російського державного кордону.

«Це пряма перша прикмета участі Росії як стороні конфлікту. А це значить і як країни-агресора»,– наголосив пан Марчук.

Позиція посередника від ОБСЄ

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік закликав сторони «вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надійного, стійкого і тривалого перемир'я». Він також сказав, що списки для обміну полоненими обговорюються. Уточняється стан тих осіб, які перебувають в цих списках. Це дуже детальна робота, вона йде.