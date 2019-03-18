Австралія приєдналася до санкцій проти Росії за її дії в Україні – МЗС

Офіс міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн повідомив про те, що Канберра приєднується до санкцій щодо Росії за її тривалу агресію проти України.

Цей крок у міністерстві називають «підтримкою суверенітету і територіальної цілісності України разом зі Сполученими Штатами, Європейським союзом і Канадою».

«Я оголошую адресні фінансові санкції і заборону на в’їзд проти семи російських громадян за їхню роль у захопленні українських кораблів, які намагалися пройти Керченською протокою. Австралія стурбована ескалацією напруги в Азовському морі з листопада 2018 року», – йдеться в заяві Пейн.

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Згідно з документом, Канберра засуджує анексію Криму і відділення від України частин Донецької і Луганської областей. Відтак санкції впроваджені також проти ватажків незаконних збройних угруповань, які контролюють окуповані території після так званих «виборів» у листопаді 2018 року.

Всього у санкційному списку Австралії понад 60 осіб і організацій, пов’язаних із окупованими українськими територіями, наприклад, «депутати Держдуми Росії» від анексованого Криму Руслан Бальбек і Костянтин Бахарєв і члени незаконних збройних формувань на Донбасі.

Раніше свій санкційний список у зв’язку з діями Росії проти України розширили Сполучені Штати.

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25 листопада 2018 року три українські військові кораблі намагалися увійти в Керченську протоку, проте були атаковані російськими прикордонними кораблями. У повітря піднімалася і авіація. Українські кораблі були захоплені, а 24 військові моряки заарештовані, їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії.

Україна звинувачує Росію в агресії, вказуючи на те, що за договором обидві країни мають право вільно користуватися Керченською протокою. Арештованих моряків українська влада вважає військовополоненими. Країни ЄС неодноразово закликали Москву звільнити моряків, але безрезультатно.