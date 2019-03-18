П’ять років тому в Криму загинув перший український військовий

П’ять років тому, 18 березня 2014 року російські військові вбили прапорщина Сергія Кокуріна. В пам’ять про це вбивство спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкрив засідання погоджувальної ради хвилиною мовчання.

«Це була смерть першого військового, першого оборонця Криму. Вічна пам’ять і вічна слава прапорщику Сергію Кокуріну і всім українським героям, які полягли за Незалежність України, які сьогодні на передовій захищають нашу державність», – сказав він.

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Кокуріна вважають другою жертвою російської анексії Криму. Його вбили двома пострілами – в голову і в груди – з АК-47 під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі. Під час штурму Кокурін перебував на спостережній вежі автопарку частини.

Прокуратура АРК порушила кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України («вбивство»).​

Прапорщик Сергій Кокурін, начальник складу 13-го фотограмметричного ецнтру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в Сімферополі, вважається першим українським військовим, який загинув під час анексії Криму.

Першим цивільним став кримський татарин Решат Аметов, якого викрали під час мирного протесту проти анексії на початку березня. За два тижні його знайшли мертвим, зі слідами тортур.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.