Макаревич: «що ж ви горлали: «ура, Крим наш»?»

Лідер російського рок-гурту «Машина времени» Андрій Макаревич висловився про прихильників своєї творчості, які раділи анексії Криму Росією.

У Facebook музикант написав, як ставиться до фанатів, які просять сфотографуватися з ними зі словами: «Ми виросли на ваших піснях». «Що ж ви так погано виросли? Що ж ви горлали: «Ура, Крим наш»? Погано слухали?» – звернувся Макаревич до таких шанувальників.

18 березня в Росії відзначають п’яту річницю анексії окупованого впродовж лютого-березня 2014 року українського півострова Крим. ООН та більшість країн світу вважають дії Москви незаконними. Україна та країни Заходу запровадили проти Росії санкції.

У 2014 році Андрій Макаревич не підтримав анексію Криму і російське втручання в справи України. Деякі російські громадські діячі і політики звинуватили музиканта в антиросійських переконаннях. Почалося переслідування Макаревича, його концерти в Росії стали масово скасовуватися з різних причин. Сам музикант записав кілька критичних пісень у зв’язку з політичною ситуацією.

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