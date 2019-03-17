Жителі Москви вийшли на одиничні пікети проти анексії Криму – фото

Жителі Москви вийшли на одиничні пікети проти російської анексії Криму, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії активіст із Росії Костянтин Котов.

За його словами, пікети пройшли в центрі Москви 17 березня. Їхні учасники тримали в руках плакати «Крим.Підсумки» (з іменами в’язнів Кремля), «Список Олега Сенцова», «Крим вам замість пенсій».

Сам Котов вийшов на Манежну площу з плакатом «Крим – це Україна» (українською мовою).

Він повідомив, що до нього неодноразово підходили співробітники російської поліції, але обійшлося без затримання. Силовики тільки перевірили документи активіста. Він уточнив, що співробітники Центру з протидії екстремізму «вели зйомку».

Котов розповів, що до нього підходили агресивні перехожі, які говорили, що «Крим – це Росія, завжди був російським, тільки Хрущов його віддав».

Перехожі просили активіста «не псувати їм свято».

«Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла відправити фото в ФСБ», – розповів Котов.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.