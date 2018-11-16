Санкції щодо Росії відіграли головну роль у погіршенні її економіки – дослідження

Саме санкції Заходу, запроваджені щодо Росії з низки причин, стали головним чинником погіршення стану російської економіки за останні чотири роки, свідчить нове дослідження.

Як повідомляє економічний підрозділ агентства «Блумберґ», Bloomberg Economics, хоча зниження цін на нафту теж вразило російську економіку, та важливішу причину становлять саме санкції, запроваджені проти Москви через її міжнародну агресію, дані про втручання у вибори за кордоном і, за інформацією розслідувань, причетність до спроб убивств.

Через це обсяг економіки Росії скоротився більш ніж на 10 відсотків порівняно з тим обсягом, який можна було прогнозувати наприкінці 2013 року, мовиться в дослідженні.

«Це скорочення значно більше, ніж могло б пояснити саме тільки здешевшання нафти», – заявив аналітик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

За його словами, свою роль у цьому скороченні відіграв постійний вплив і запроваджених санкцій, і тих, якими лише погрожували, але наразі не запровадили.

За даними дослідження, обмежувальні заходи щодо Москви, схоже, таки досягають планованої мети – вчинити тиск на Росію так, щоб це не вплинуло на інші економіки світу і не зашкодило їм.

А той факт, що розрив між очікуваним раніше рівнем економіки Росії і реальним рівнем весь час зростає, свідчить, що санкції мають тривалі наслідки, звертають увагу аналітики.

Зокрема, за їхніми даними, така ситуація ставить під сумнів прогнози уряду Росії про те, що зростання валового внутрішнього продукту країни до 2021 року перевищить 3 відсотки, тобто буде вдвічі більше, ніж 2017-го.

«Це можливо, але такий темп зростання буде неможливо втримати без радикального зростання продуктивності», – вважає Скотт Джонсон.

А якщо, як очікується, санкції залишаться чинними далі, «це ще одна причина очікувати подальших проблем в економіці», наголошує аналітик.

Європейський союз, США, країни «Групи семи» і низка інших країн почали запроваджувати санкції проти Росії з початку 2014 року, спершу через окупацію українського Криму, потім і через агресію на сході України. Наступними роками до цього додалася й низка інших підстав для все нових санкцій.