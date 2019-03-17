У центрі Москви активіст вийшов на пікет із плакатом «Крим – це Україна»

У центрі російської столиці Москви на Манежній площі громадський активіст Костянтин Котов вийшов на одиничний пікет із плакатом «Крим – це Україна».

Фотографії пікету Котова опублікувала у Facebook користувач Євгенія Романова.

До активіста, що тримав у руках плакат, на якому Крим зображений у кольорах українського прапора, підходили співробітники російської поліції.

Чи був активіст затриманий – на даний момент невідомо.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

За даними аналітиків, за роки анексії обсяг економіки Росії скоротився більш ніж на 10 відсотків порівняно з тим обсягом, який можна було прогнозувати наприкінці 2013 року. Причиною цього, зокрема, є запроваджені санкції.

Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.