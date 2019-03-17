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18 Березень 2019, Київ 00:44
Новини | Політика

Порошенко: повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів»

Прогрес буде і в питанні Донбасу, додав президент

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Президент і кандидат на виборах голови держави Петро Порошенко заявляє, що Крим буде повернуто Україні.

«Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу же після президентських виборів. Бо ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів цього робитися не буде, бо він дуже сподівається, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка, для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція – не дочекаються. Ми звільнимо Крим», – сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Україна».

Таку ж ситуацію він прогнозує і по Донбасу. «Не виключаю, що одразу після виборів у нас буде прогрес по «блакитних шоломах» (запровадження миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині території Донбасу – ред.)», – сказав президент.

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Росія анексувала Крим п'ять років тому навесні 2014 року. На території півострова 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус Криму, за результатами якого Росія включила його до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Чи буде Україна повертати Крим?
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Чи буде Україна повертати Крим?

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Петро Порошенко у серпні минулого року вибачався за свої сказані в 2014 році слова «АТО триватиме кілька годин».

Вибори президента України призначені на 31 березня.

Порошенко: кампанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести у формат вуличних заворушень. На фото Петро Порошенко під час виступу в Києві, 17 березня 2019 року
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