Злочинця тягне на місце злочину – голова Меджлісу про приїзд Путіна до Криму

Голова забороненого російською владою в окупованому Криму Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував приїзд президента Росії Володимира Путіна на півострів у п’яту річницю анексії.

«Злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину. Путін підтверджує цю аксіому із завидною завзятістю, знову і знову відвідуючи Крим, злочинно захоплений ним у лютому-березні 2014 року. Міжнародний злочинець, злодій і бандит Путін завтра буде ходити по моїй рідній землі, на яку я не можу ступити ось уже 1716-й день», – написав Чубаров у Facebook.

«П'ять років нестерпно триваючої російської окупації Криму, десятки викрадених і вбитих кримських татар, сотні незаконно позбавлених волі кримських татар і українців, цілеспрямоване знищення історичних пам’яток, витіснення корінного народу півострова – кримських татар і етнічних українців за межі Криму, мілітаризація півострова, що супроводжується руйнуванням унікальних природних об’єктів і екологічним забрудненням території Криму, – лише мала дещиця того, що, безумовно, приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу», – вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Президент Росії Володимир Путін планує приїхати до окупованого Криму 18 березня, щоб відзначити п’яту річницю того, що сам російський лідер назвав у 2014 році «поверненням у рідну гавань». Кремль 17 березня повідомив, що Путін відвідає Сімферополь і Севастополь.

Україна та Захід засудили дії Росії в 2014 році як незаконну анексію, що призвело до санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.