Путін відвідає окупований Крим 18 березня

Президент Росії Володимир Путін планує приїхати до окупованого Криму 18 березня, щоб відзначити п’яту річницю того, що сам російський лідер назвав у 2014 році «поверненням у рідну гавань». Кремль 17 березня повідомив, що Путін відвідає Сімферополь і Севастополь.

Україна та Захід засудили дії Росії як незаконну анексію, що призвело до санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.

Голова дипломатії Європейського союзу Федеріка Моґеріні напередодні різко розкритикувала Кремль за «незаконну» анексію Криму і повторила «непохитну» прихильність ЄС до суверенітету та територіальної цілісності України.

Анексія півострова «залишається прямим викликом для міжнародної безпеки, з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, який захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав», – заявила Моґеріні 17 березня.

Вона звинуватила Москву в погіршенні ситуації з правами людини в Криму, стверджуючи, що жителі півострова «стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод», а права кримських татар «серйозно порушені».

15 березня Сполучені Штати разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти понад десятка російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на «триваючу агресію в Україні».

З квітня 2014 року українські урядові сили ведуть боротьбу з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, в результаті збройного конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, чверть із яких цивільні.

У листопаді 2018 року Росія захопила три українські кораблі і 24 члени їхніх екіпажів у Чорному морі біля Керченської протоки, яка з’єднує Чорне і Азовське море. Українські військові моряки перебувають у СІЗО в Москві. Західні держави наполягають на їхньому звільненні, Україна вважає їх військовополоненими.