Міноборони Канади в річницю анексії Криму: «ми разом з Україною проти російської агресії»

Міністр оборони Канади Харджит Саджан висловив підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії в п’яту річницю анексії Криму.

«Підтримка Канадою України непохитна. У той час, як ми відзначаємо п’яту річницю вторгнення Росії й окупації Криму, ми разом з українським народом виступаємо проти російської агресії», – йдеться в повідомленні міністра в Twitter.

15 березня уряд Канади оголосив, що включає 114 фізичних і 15 юридичних осіб до санкційного списку, в якому фігурують особи, наближені до російського президента Володимира Путіна. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що цей крок ухвалений урядом у відповідь на російську агресію і захоплення українських кораблів і моряків у листопаді 2018 року.

Росія анексувала Крим навесні 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

За даними аналітиків, за роки анексії обсяг економіки Росії скоротився більш ніж на 10 відсотків порівняно з тим обсягом, який можна було прогнозувати наприкінці 2013 року. Причиною цього, зокрема, є запроваджені санкції.

Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.