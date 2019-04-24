Саміт у Владивостоку: Кім сподівається на російську допомогу

У четвер у далекосхідному російському місті Владивостоку відбудеться зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. І хоча від зустрічі і не очікується ніяких угод або спільних заяв, оглядачі нагадують, що саміт Росія – Північна Корея відбувається лише через два місяці після того, як невдало завершилася зустріч корейського лідера з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі. Адміністрація американського президента наполягала на угоді про денуклеаризацію для припинення ядерної напруги на Корейському півострові. Попри два саміти, у червні 2018-го і в лютому 2019 року, Трамп і Кім не змогли домовитися про угоду.

Невдалий саміт у В’єтнамі означав, що Кім Чен Ин не зміг отримати послаблення санкцій, чого він вимагав від Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Та оглядачі кажуть, що північнокорейський лідер навряд чи від доб’ється цього і від зустрічі з Володимиром Путіним. Кремль, у свою чергу, вважає цей візит ключовим для розв’язання ядерної кризи в Кореї.

У центрі уваги буде політичне і дипломатичне вирішення ядерної проблеми Корейського півострова

«У центрі уваги буде політичне і дипломатичне вирішення ядерної проблеми Корейського півострова», – сказав помічник Путіна Юрій Ушаков на прес-конференції у вівторок.

У п’ятницю прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що два лідери обговорять «двосторонні зв’язки», а потім «питання денуклеаризації і регіонального партнерства».

У березні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Північної Кореї за її програму ядерної зброї. Росія повністю дотримується міжнародних санкцій, хоча при цьому підтримує зусилля Китаю, спрямовані на послаблення покарання Пхеньяна за його ядерні і ракетні випробування.

Відносини Росії з Північною Кореєю сягають часів появи Корейської Народно-Демократичної Республіки на мапі світу, чому активно сприяла Москва після Корейської війни 1950–53 років. Російський президент має досвід роботи з лідерами Північної Кореї. Він відвідав Пхеньян у 2000 році і кілька разів зустрівся з тодішнім лідером країни Кім Чен Іром.

Зв’язки з Москвою погіршилися після падіння Радянського Союзу, але батько Кім Чен Ина працював над їхнім відновленням і після обрання Путіна президентом у 2000 році він тричі відвідував Росію.

Арабський телеканал «Аль-Джазіра» цитує фахівця з питань Північної Кореї Московського державного інституту міжнародних відносин: Георгій Толорая вважає, що переговори відбуваються «своєчасно» після в’єтнамського саміту, бо Північна Корея вбачає в Росії старого друга і надійного сусіда, який не намагається втручатися у внутрішню політику і хоче стабільності на Корейському півострові.

Старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання (Південна Корея) Чо Хан Бум вважає, що Кім перебував у своєрідній пастці після невдалого в’єтнамського саміту.

Північні корейці були в розпачі, бо вони не мають надії на полегшення санкцій

«Північні корейці були в розпачі, бо вони не мають надії на полегшення санкцій. Китай не може допомогти, бо він веде торговельну війну з Америкою, Кім не може їхати просити допомоги до Пекіна, бо це був би вже п’ятий безрезультативний візит до Китаю, і він би лише підірвав репутацію північнокорейського лідера», – сказав Чо у розмові з каналом «Аль-Джазіра».

Крім санкцій за випробування ядерної зброї і балістичних ракет, Кім має і інші теми для обговорення з Росією – північнокорейські заробітчани і продуктова програма, яка мала б полегшити ситуацію з хронічним браком продуктів харчування у Північній Кореї.

У Росії працює близько 10 тисяч північнокорейських заробітчан, які мали б покинути країну до кінця року на виконання санкцій ООН від 2017 року. Згідно зі статистикою, яку наводить агентство «Рейтер», Північна Корея відправила за кордон близько 50 тисяч своїх працівників, за допомогою яких вона отримує 500 мільйонів доларів щорічно до свого бюджету. У Пхеньяні сподіваються, що частину північнокорейських працівників вдасться залишити в Росії, всупереч вимозі міжнародних санкцій.

Працівники з Північної Кореї вигідні і для Росії, для якої присутність північнокорейської робочої сили надзвичайно важлива у віддалених малонаселених районах, де самі росіяни не погоджуються працювати у деревообробній галузі та інших галузях, де важкі умови праці і низька платня.

Кім також хотів би заручитися підтримкою Росії у разі нестачі продовольства в Північній Кореї цього літа. Росія показала готовність надавати гуманітарну допомогу.

Без Росії і Китаю Північна Корея не зможе вийти з кризи

«Для Кіма важливо зрозуміти, що Росія може зробити в економіці, – сказав колишній заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Федоров. – Без Росії і Китаю Північна Корея не зможе вийти з кризи».

Північна Корея довго залежала від Китаю як свого основного торгового партнера. Кім також підштовхнув Сеул до участі в спільних міжкорейських проектах відновлення залізниць і поліпшення інфраструктури.

За словами посадовців, через санкції торгівля між Росією і Північною Кореєю знизилася з 60 мільйонів доларів США у 2017 році до 34 мільйонів доларів у 2018 році.

Росія не може нічого зробити для Північної Кореї з точки зору військово-економічного співробітництва і щодо зменшення масштабних санкцій

Експерти не очікують великих зрушень від цього саміту. «Очікується, що Кім і Путін оголосять про поліпшення двосторонніх відносин. Путін оголосить про свою підтримку поетапного підходу до денуклеаризації. Але Росія не може нічого зробити для Північної Кореї з точки зору військово-економічного співробітництва і щодо зменшення масштабних санкцій», – сказав Чо.

На його думку, і для відносин Вашингтон – Пхеньян цей саміт також не матиме ніякого значення. Бо коли спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґан був у Москві минулого тижня, щоб зустрітися з російськими офіційними особами, щоб обговорити шляхи просування «остаточної, повністю перевіреної денуклеаризації Північної Кореї», він передав, що адміністрація Трампа не підтримає поетапний підхід до ядерного роззброєння Північної Кореї.