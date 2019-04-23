У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Кімом

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 25 квітня у російському Владивостоку, повідомили в Кремлі.

«Дата – 25 квітня, у Владивостоку наш президент проведе переговори з головою Держради Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ином, який буде відвідувати нашу країну з візитом, і ця зустріч стане першим контактом нашого президента з північнокорейським лідером», – заявив 23 квітня помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков.

Раніше про плановану зустріч повідомляли ЗМІ.

Зустріч Путіна і Кіма відбудеться на тлі вимог адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо денуклеаризації на Корейському півострові. Два раунди переговорів із цього питання між Кімом і Трампом не привели до укладення угоди.

Адміністрація Трампа припускає можливість третього раунду таких переговорів, але Північна Корея 18 квітня зажадала, щоб Вашингтон вилучив держсекретаря Майка Помпео з числа учасників будь-яких майбутніх переговорів на тему ядерного роззброєння.

Спеціальний представник США щодо Північної Кореї Стівен Біґан нещодавно перебував у Москві для обговорення шляхів просування «остаточної, повністю верифікованої денуклеаризації Північної Кореї».

У березні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Північної Кореї через її ядерну програму.