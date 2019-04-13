Кім Чен Ин заявив, що готовий зустрітися з Трампом втретє

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що готовий провести третій саміт із президентом США Дональдом Трампом.

«Ми будемо терпляче чекати до кінця року, коли США ухвалять сміливе рішення», – цитує Кім Чен Ина північнокорейське державне агентство.

Він звинуватив в провалі його лютневого саміту з Трампом Сполучені Штати. На його думку, висунуті США умови викликають питання про те, чи справді Вашингтон готовий покращити відносини.

Водночас Кім Чен Ин сказав, що його особисті стосунки з Трампом залишаються хорошими і обидва лідери можуть обмінюватися листами в «будь-який час».

11 квітня Трамп висловив готовніть до третього саміту з Кім Чен Ином, але заявив, що Вашингтон залишить санкції проти Пхеньяна.

У червні 2018 року президент США провів першу в історії зустріч із головою КНДР. Сторони домовилися про прагнення до «повної денуклеаризації Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки Північної Кореї.

На другому саміті в Ханої 27-28 лютого Дональд Трамп і Кім Чен Ин не дійшли згоди. Білий дім заявив, що представники двох країн продовжать переговори у майбутньому. На прес-конференції за підсумками саміту Трамп заявив, що головною проблемою на переговорах із лідером КНДР стала вимога Північної Кореї повністю зняти санкції з Пхеньяна в обмін на відмову від ядерної зброї, проте Сполучені Штати на це не пішли.