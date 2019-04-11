Кім Чен Ин пригрозив ударами через санкції проти Пхеньяна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пригрозив завдавати «точні удари» по тих, хто запроваджує санкції в надії «поставити північнокорейський народ на коліна». Про це повідомляє Центральне корейське агентство новин.

За словами Кім Чен Ина, успіх КНДР, зокрема, гарантують самостійна національна економіка, соціалістичне будівництво, незалежні технології та ресурси.

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Лідер КНДР зробив таку заяву напередодні зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна з президентом США Дональдом Трампом. Переговори лідерів двох країн відбудуться 11 квітня у Вашингтоні. Очікується, що сторони, зокрема, обговорять питання ядерного роззброєння КНДР.

Раніше держсекретар США Майк Помпео на слуханнях в Сенаті заявив, що Вашингтон міг би частково знизити обмеження щодо Пхеньяна. Але більша частина санкцій, за словами Помпео, залишиться в силі доти, поки КНДР становитиме ядерну загрозу.

У червні 2018 року президент США провів першу в історії зустріч із головою КНДР. Сторони домовилися про прагнення до «повної денуклеаризації Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки Північної Кореї.

На другому саміті в Ханої 27-28 лютого Дональд Трамп і Кім Чен Ин не дійшли згоди. Білий дім заявив, що представники двох країн продовжать переговори у майбутньому. На прес-конференції за підсумками саміту Трамп заявив, що головною проблемою на переговорах із лідером КНДР стала вимога Північної Кореї повністю зняти санкції з Пхеньяна в обмін на відмову від ядерної зброї, проте Сполучені Штати на це не пішли.