Reuters: Трамп вимагав у Ким Чен Ина передати США ядерну зброю

Президент США вручив лідеру КНДР Кім Чен Ину письмову вимогу про передачу Вашингтону всіх наявних в країні запасів ядерних боєзарядів і атомного палива. Як пише агентство Reuters, відповідну вимогу було висунуто 28 лютого на саміті, що проходив у В’єтнамі.

За інформацією агентства, США зажадали повного демонтажу ракетно-ядерної інфраструктури і об’єктів подвійного призначення, які належать до ядерної сфери, включаючи підприємства зі збагачення урану.

Зазначається, це був перший раз, коли Трамп чітко сформулював, що Сполучені Штати мають на увазі під «остаточної, повною і такою, що піддається перевірці» денуклеаризацією Північної Кореї.

Агентство нагадує, що в той же день, 28 лютого, був несподівано скасований робочий сніданок Трампа і Кіма. За оцінкою аналітиків, північнокорейський керівник повинен був сприйняти ініціативу Трампа як образливу. США відмовилися в якості відповіді повністю зняти з КНДР економічні санкції.

28 лютого, в другий день саміту, Трамп і Кім завершили переговори раніше, ніж планувалося, а запланована спільна церемонія підписання угоди була скасована.

Це був другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч у Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

15 березня стало відомо, що керівництво Північної Кореї розглядає рішення про припинення переговорів зі США щодо денуклеаризації.

Через три тижні після другої зустрічі президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином Вашингтон запровадив нові санкції проти Північної Кореї.