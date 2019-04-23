Путін зустрінеться з Кім Чен Ином 25 квітня в російському Владивостоці – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 25 квітня в російському Владовостоці на сході країни, повідомило російське видання «Коммерсант».

Наразі Кремль не підтверджує цю інформацію, однак 18 квітня там повідомляли, що Кім Чен Ин планує відвідати Росію «у другій половині квітня».

Південнокорейське агентство Yonhap інформує, що старший радник Кім Чен Ина був помічений у Владивостоці 21 квітня.

Видання NK News, яке спеціалізується на Північній Кореї, 22 квітня показало фото підготовки Далекосхідного федерального університету, де встановлювали прапори Росії та КНДР. Видання припускає, що зустріч Путіна та Кім Чен Ина відбудеться саме там.

Раніше Північна Корея підтвердила, що лідер країни Кім Чен Ин відвідає Росію «найближчим часом».

Ця зустріч Путіна і Кіма відбудеться на тлі вимог адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо денуклеаризації на Корейському півострові. Два попередні раунди переговорів із цього питання між Кімом і Трампом не призвели до укладення угод.

Адміністрація Трампа припускає можливість третього раунду таких переговорів, але Північна Корея 18 квітня зажадала, щоб Вашингтон вилучив держсекретаря Майка Помпео з числа учасників будь-яких майбутніх переговорів на тему ядерного роззброєння.

Спеціальний представник США щодо Північної Кореї Стівен Біґан нещодавно перебував у Москві для обговорення шляхів просування «остаточної, повністю верифікованої денуклеаризації Північної Кореї».

У березні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Північної Кореї через її ядерну програму.