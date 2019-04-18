Кремль: Кім Чен Ин приїде до Росії

У Росії чекають на візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, повідомив сайт Кремля 18 квітня.

«На запрошення Володимира Путіна голова Державної ради Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідає Російську Федерацію з візитом у другій половині квітня», – ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента Росії.

Деталі майбутнього візиту і тема переговорів у повідомленні не уточнюються.

Раніше цього тижня південнокорейське агентство «Ренхап» із посиланням на джерела повідомляло, що зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина може відбутися наприкінці наступного тижня у російському Владивостоці.

Співрозмовники агентства розповіли, що Володимир Путін приїде до Владивостока напередодні візиту в Пекін 26-27 квітня. Передбачається, що тоді ж до цього міста приїде і Кім Чен Ин.

Передбачається, що в ході зустрічі лідер КНДР спробує заручитися підтримкою президента Росії, щоб чинити тиск на Вашингтон.

Тим часом, у посольстві КНДР у Росії відмовилися коментувати повідомлення про можливий приїзд Кіма.

Раніше Кім Чен Ин заявив про готовність втретє зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для переговорів з питання про ядерну програму Північної Кореї, але тільки в разі зміни позиції США.

Днями виступаючи в Пхеньяні, Кім Чен Ин закликав Трампа відмовитися від переговорів «в американському стилі», коли Сполучені Штати «в односторонньому порядку висувають свої вимоги».

Перша в історії зустріч двох лідерів відбулася в Сінгапурі в червні 2018 року. Вона завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов'язалася проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.

Другий саміт КНДР і США пройшов в лютому в Ханої, В’єтнам. На ньому обговорювалося повне припинення ядерної програми КНДР в обмін на зняття всіх американських санкцій проти Пхеньяна. Зустріч закінчилася невдачею – лідери США і КНДР не підписали спільну декларацію.

Однак Трамп продовжує стверджувати, що у нього хороші особисті стосунки з Кімом, і висловлює впевненість, що лідерам вдасться домовитися.