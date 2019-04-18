Північна Корея випробувала нову тактичну зброю – відео

Пхеньян провів випробування нової тактичної керованої зброї. Про це 18 квітня повідомило державне агентство Північної Кореї ЦТАК. На запуску був присутній Кім Чен Ин. Що саме тестувалося під наглядом лідера КНДР – не уточнюється. Однак слово «тактична» має на увазі зброю ближньої дії. Експерти вважають, що мова може йти про крилаті ракети. ЦТАК наголошує: розробка, яку випробували, володіє «специфічним режимом управління польоту» і «потужною боєголовкою». Ці тести стали першими з лютого, коли в Ханої пройшла друга зустріч президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина. (Відео Reuters)