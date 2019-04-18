Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Квітень 2019, Київ 18:39
Відео

Північна Корея випробувала нову тактичну зброю – відео

Північна Корея випробувала нову тактичну зброю – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пхеньян провів випробування нової тактичної керованої зброї. Про це 18 квітня повідомило державне агентство Північної Кореї ЦТАК. На запуску був присутній Кім Чен Ин. Що саме тестувалося під наглядом лідера КНДР – не уточнюється. Однак слово «тактична» має на увазі зброю ближньої дії. Експерти вважають, що мова може йти про крилаті ракети. ЦТАК наголошує: розробка, яку випробували, володіє «специфічним режимом управління польоту» і «потужною боєголовкою». Ці тести стали першими з лютого, коли в Ханої пройшла друга зустріч президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина. (Відео Reuters)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG