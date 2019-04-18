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18 Квітень 2019, Київ 08:04
Новини | Міжнародні

Північна Корея заявляє про випробування нової зброї

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ця зброя значно «збільшує бойову потужність» країни

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Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про випробування нового типу «тактичної керованої зброї» з «потужною боєголовкою». Випробування пройшли під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина, йдеться в повідомленні.

Подробиць офіційна преса Північної Кореї не наводить.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ця зброя значно «збільшує бойову потужність» країни.

Напередодні американська група моніторингу, Центр стратегічних і міжнародних досліджень, повідомила, що виявила активність на головному ядерному об’єкті Північної Кореї.

Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп провели два саміти через ракетну і ядерну програми Пхеньяна, але угоди не досягли.

Минулого тижня Кім заявив, що відкритий до третього саміту з Трампом, але попередив, що президентові США потрібно мати «правильне ставлення».

Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео
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Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео

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