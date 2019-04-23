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23 Квітень 2019, Київ 08:46
Новини | Міжнародні

КНДР підтвердила зустріч Кіма з Путіним у Росії

Президент Росії Володимир Путін (л) і лідер КНДР Кім Чен Ин

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Північна Корея підтвердила, що лідер країни Кім Чен Ин відвідає Росію «найближчим часом». Офіційне інформаційне агентство KCNA повідомило 23 квітня, що президент Росії Володимир Путін запрошує Кіма з візитом, хоча точно не уточнило час зустрічі.

У заяві, опублікованій 18 квітня, Кремль заявляв, що північнокорейський лідер планує відвідати Росію «в другій половині квітня».

Путін 26 і 27 квітня перебуватиме в столиці Китаю Пекіні на Дорожному форумі, на якому десятки глав держав обговорять будівництво доріг і морських торгових шляхів по всьому світу.

Деякі ЗМІ висловлюють припущення, що Путін міг би зустрітися з Кімом у приблизно ці ж терміни у місті Владивосток, розташованому біля кордону з Північною Кореєю.

Ця зустріч Путіна і Кіма відбудеться на тлі вимог адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо денуклеаризації на Корейському півострові. Два попередні раунди переговорів із цього питання між Кімом і Трампом не призвели до укладення угод.

Адміністрація Трампа припускає можливість третього раунду таких переговорів, але Північна Корея 18 квітня зажадала, щоб Вашингтон вилучив держсекретаря Майка Помпео з числа учасників будь-яких майбутніх переговорів на тему ядерного роззброєння.

Спеціальний представник США щодо Північної Кореї Стівен Біґан нещодавно перебував у Москві для обговорення шляхів просування «остаточної, повністю верифікованої денуклеаризації Північної Кореї».

У березні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Північної Кореї через її ядерну програму.

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