Лідер КНДР прибув на бронепоїзді до Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вранці 24 квітня прибув до Росії на бронепоїзді.

На прикордонній станції Хасан його зустрів губернатор Приморського краю Олег Кожемяко, він опублікував у мережі Instagram кілька коротких роликів із лідером КНДР, На записах видно, як Кім Чен Ин, одягнений у довгий чорний плащ і чорний капелюх, спускається з поїзда по трапу і йде по червоній килимовій доріжці.

«Я радий опинитися на російській землі», - сказав Кім Чен Ин під час зустрічі з російськими чиновниками.

25 квітня у Владивостоці відбудеться зустріч Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним.