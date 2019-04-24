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24 Квітень 2019, Київ 10:31
Новини | Міжнародні

Лідер КНДР прибув на бронепоїзді до Росії

Кім Чен Ин на прикордонній станції Хасан, Росія, 24 квітня 2019 року

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вранці 24 квітня прибув до Росії на бронепоїзді.

На прикордонній станції Хасан його зустрів губернатор Приморського краю Олег Кожемяко, він опублікував у мережі Instagram кілька коротких роликів із лідером КНДР, На записах видно, як Кім Чен Ин, одягнений у довгий чорний плащ і чорний капелюх, спускається з поїзда по трапу і йде по червоній килимовій доріжці.

«Я радий опинитися на російській землі», - сказав Кім Чен Ин під час зустрічі з російськими чиновниками.

25 квітня у Владивостоці відбудеться зустріч Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним.

Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться 25 квітня у російському Владивостоку
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