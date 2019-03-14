Пентагон планує влітку випробувати крилату ракету із числа заборонених договором про РСМД

Пентагон планує влітку цього року випробувати крилату ракету наземного базування забороненого Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності типу (РСМД), повідомляють інформаційні агентства США.

«Ми збираємося випробувати крилату ракету наземного базування в серпні», – цитує агенція Reuters 13 березня високопосадовця Міністерства оборони на правах анонімності.

Згідно з повідомленням, американська крилата ракета матиме дальність польоту 1000 кілометрів, і, якщо випробування буде успішним, ракета може бути розгорнута приблизно через 18 місяців.

Також Пентагон попередньо планує випробувати в листопаді балістичну ракету середньої дальності. Агенція Associated Press повідомила, що друга балістична ракета матиме дальність від 3 до 4 тисяч кілометрів, і буде готова до розгортання протягом щонайменше 5 років. Очікується, що балістична ракета середньої дальності може бути розгорнута на Гуамі (США), що доволі близькою до Китаю або Росії, щоб вважатися загрозою, вказав невказаний чиновник Пентагону.

Представники Міноборони США повідомили, що іще не проводили консультації з союзниками в Європі та Азії щодо запланованих ракетних випробувань чи розгортання на їхній території.

Деякі прихильники контролю над озброєннями висловили сумнів через ймовірну нову стратегію довкола випробувань.

«Замість того, щоб карати росіян, адміністрація оголосила, що опуститься до рівня росіян», – заявив раніше голова комітету з питань збройних сил Палати представників від демократів Адам Сміт.

2 лютого США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.