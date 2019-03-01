НАТО не хоче нової Холодної війни – Столтенберґ закликав Росію дотримуватись договору про РСМД

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Росію повернутися до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, що є наріжним каменем контролю над озброєннями у світі за останні десятиліття.

«НАТО не хоче нової Холодної війни, ми не хочемо нової гонки озброєнь і закликаємо Росію повернутися до дотримання договору про РСМД», – сказав Столтенберґ після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим в Софії 1 березня.

Минулого місяця Вашингтон офіційно призупинив свої зобов’язання за договором про РСМД (INF – англійською) від 1987 року, що забороняє всі наземні крилаті і балістичні ракети дальністю від 500 до 5500 кілометрів. Це сталося після того, як Вашингтон і НАТО кілька разів звинуватили Москву в порушенні угоди і розробці крилатої ракети 9М729 (SSC-8).

Росія, яка заперечує будь-які порушення, також оголосила про вихід з договору про РСМД.

«Ці нові російські ракети мають ядерні потужності, можуть досягати європейських міст, їх важко виявити і для їхнього попередження мало часу, тому вони знижують поріг для будь-якого потенційного застосування ядерної зброї в збройному конфлікті. Тому важливо, щоб ми продовжували закликати Росію повернутися до дотримання договору», – сказав Столтенберґ.

Він додав, що, поза тим, НАТО має бути готовим до життя у світі без договору про РСМД і з великою кількістю російських ракет.

20 лютого російський президент Володимир Путін, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, заявив, що у відповідь на вихід Сполучених Штатів з договору про ракети середньої і меншої дальності Росія розгорне ракетні системи, які будуть націлені не тільки на озброєння, але і на центри ухвалення рішень на території США та їхніх союзників.

Офіційний Київ теж визнав, що буде змушений реагувати на нові виклики безпеці, що виникли після виходу з договору РСМД США і Росії.