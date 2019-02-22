Лукашенко готовий разом з РФ відповісти на можливе розміщення ракет США в Європі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після виходу США з Договору про ракети середньої і меншої дальності з Росією його країні потрібно розробити відповідні заходи – разом з Москвою. Про це він заявив під час виступу у Військовій академії в Мінську, повідомляє агентство Белта.

На думку Лукашенка, розірвання договору негативно вплине на Білорусь: лідер країни заявив, що його співвітчизники «завжди страждали» від суперництва між більшими державами. Можливий конфлікт між ними глава Білорусі назвав «катастрофою, особливо для нас».

При цьому Олександр Лукашенко впевнений, що Росія не порушила положень договору, оскільки в цьому його запевнив президент Володимир Путін.

Лукашенко також вважає, що вихід з договору вигідний США, оскільки у Вашингтона з’явиться можливість розмістити ракети на території держав-членів НАТО в Європі або навіть, на його думку, на Україні.

Сполучені Штати Америки 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

2 лютого про те, що Росія припиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії, повідомив президент Росії Володимир Путін.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.