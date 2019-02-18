Росія знищила ракети С-400, які були продані в Китай

Росія знищила пошкоджені при транспортуванні ракети для комплексів C-400, які були продані в Китай. Про це 18 лютого повідомив голова російської державної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов.

За словами чиновника, судно, яке перевозило ракети, потрапило в шторм. Кріплення, які утримували обладнання, не витримали, і воно було сильно пошкоджене.

Чемезов заявив, що Росія виготовляє нові ракети для Китаю. Сума контракту на поставку шести дивізіонів С-400 становить більше ніж три мільярди доларів. Про початок поставок оголосили в січні 2018 року.

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У вересні 2018 року Сполучені Штати запровадили санкції проти Міністерства оборони КНР за купівлю 10 російських винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Китай став першою країною, до якої США застосували обмеження за співпрацю з Росією.

Раніше повідомлялося, що Росія й Індія уклали контракт на поставку п’яти дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400. Контракт вартістю понад 5 мільярдів доларів укладено під час візиту в Делі президента Росії Володимира Путіна восени 2018 року. За покупку російського озброєння Індії можуть загрожувати санкції з боку США.

Зенітно-ракетні комплекси С-400 призначені для знищення засобів повітряно-космічного нападу. Їхні керовані ракети можуть вражати аеродинамічні цілі на висотах до 27 кілометрів, а балістичні цілі – до 25 кілометрів.