Кремль: Путін підпише в Індії угоди про постачання зброї на 5 мільярдів доларів

Головним результатом запланованого на цей тиждень візиту президента Росії Володимира Путіна до Індії стане підписання угоди на суму 5 мільярдів доларів про постачання систем протиповітряної оборони С-400, заявив 2 жовтня радник російського лідера Юрій Ушаков. Він назвав відносини Росії та Індії в оборонній сфері «традиційними та давніми».

Потенційний продаж комплексів протиракетної оборони С-400 викликав занепокоєння у Вашингтоні, який прагне розвивати оборонні відносини з Індією для протистояння зростанню військової присутності Китаю в Азії, а також має на меті, щоб Індія зменшила свою залежність від російських технологій. Пентагон попереджав Індію, що купівля С-400 порушуватиме санкції США проти російського військово-промислового комплексу, що набрали чинності цього року.

Індія просила Вашингтон зробити виняток із режиму санкцій для придбання систем С-400. Конгрес ухвалив цього року закон, який дозволяє президенту відмовитися від застосування санкцій для країн, що розвивають оборонні відносини зі США. Американські законодавці заявляли, що під час ухвалення закону мали на увазі саме Індію. Але один із високопосадовців Пентагону попереджав Делі у вересні, що немає жодної гарантії, що механізм звільнення від санкцій буде застосований цього разу.

Очікується, що Путін на запрошення прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді перебуватиме в цій країні 4 і 5 жовтня.