В Європі може з’явитися ще одна держава з потужними ракетами – Україна (світова преса)

У статті американського видання The Washington Post йдеться про причини можливої появи ракет великої досяжності в Україні. А британське видання The Guardian опублікувала заклик міністра закордонних справ Павла Клімкіна разом з його колегами з 10 країн не залишати Крим та Україну російській агресії.

У статті американського видання The Washington Post йдеться про причини можливої появи ракет в Україні, здатних вдарити по Росії.

Справа в тому, що США нещодавно оголосили про вихід з договору про ліквідацію ракет малої й середньої дальності, посилаючись на порушення з боку Росії. Цей договір (РСМД) уклали у 1987 році. Він забороняв США і тодішньому СРСР мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів.

РСМД вважають важливим елементом європейської безпеки. Він «згорнув» ракетні програми колишніх держав СРСР, серед яких Україна. «І «смерть» цих домовленостей може розв’язати й українську ракетну програму», – пояснює автор.

Україна свого часу успадкувала третій найбільший у світі арсенал ядерних балістичних міжконтинентальних ракет, стратегічні бомбардувальники та комплекс оборонної промисловості. Зрештою Україна відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії й Росії.

20 років по тому Росія стала екзистенційною загрозою для України, військова потужність якої виявилася непідготовленою для відвернення російської агресії. «Навіть зі значними поліпшеннями, традиційні сили України залишатимуться нижчими, нездатними зустрітися з Росією у повномасштабному відкритому бою. Хоча Захід надає політичну та військову допомогу, перспективи членства в НАТО залишаються невизначеними. В гарячій війні з Росією Україна може розраховувати лише на власні можливості», – йдеться у статті.

Україна могла б наростити певні можливості стримування, побудувавши арсенал ракет з радіусом дії від 500 до 1,2 тисячі кілометрів, які матимуть високоточні боєголовки з потужними неядерними вибуховими зарядами, націленими на російські військові командні центри чи важливу інфраструктуру, пише автор.

Звісно, неядерні ракети України навряд чи зрівнялися б з російською ядерною силою, але вони змусили б Кремль подумати двічі, перш ніж йти на ескалацію, каже автор. Тож із виходом з договору про РСМД, Україна має всі засоби й мотиви, а також жодних міжнародних правових перепон для відновлення ракетної програми.

НАТО вважатиме українські ракети дестабілізуючим фактором. Втім, Україна, ймовірно, отримає підтримку Польщі й країн Балтії, які також хочуть посилити свій захист від Росії.

США могли б тиснути на Україну, а Росія публічно б висміювала її, хоча й, ймовірно, намагалася б активно підірвати таку програму, щоб Київ не став важливим членом майбутніх регіональних перемовин щодо зброї.

І сама перспектива появи ракетної програми в Україні могла б змусити Росію скоріше сісти за стіл переговорів зі США – тобто ракети України можуть стати корисним важелем впливу США, переконаний автор.

Британське видання The Guardian публікує заклик міністра закордонних справ Павла Клімкіна разом з його колегами з 10 країн не залишати Крим та Україну російській агресії.

«П’ять років тому Росія кинула серйозний виклик ідеї мирної і вільної Європи. З агресією проти України та незаконною анексією Криму Росія відкрито продемонструвала презирство принципам міжнародного права і стала серйозною загрозою для європейської безпеки», – йдеться в матеріалі.

Українці сьогодні більш об’єднані, ніж будь-коли. Реформи досягають значного прогресу попри російську агресію, і Україна ніколи не була так близька до Європи і європейських цінностей, як сьогодні. Тим часом Крим в умовах російської окупації рухається у протилежному напрямку, зауважують автори.

«Події, що розгорнулися в Криму п’ять років тому, ще раз навчили нас, що ми не можемо ставитися до нашої безпеки і свободи як до чогось належного. Систему міжнародних правил, що є фундаментальною для нашої спільної глобальної безпеки, підірвали, і ми повинні бути готовими дотримуватися міжнародного права і нашої індивідуальної і колективної безпеки. Інший урок полягає в тому, що ми повинні зміцнювати стійкість наших суспільств до різних форм атак і втручання. Україна зробила реальний прогрес у цьому напрямку протягом останніх п’яти років за підтримки своїх партнерів. Інші європейські країни винесли урок з подій в Україні і працюють над поліпшенням власної стійкості», – мовиться у статті.

Наша основна мета – повернути стабільність в євроатлантичній сфері назад. Політика скоординованих міжнародних санкцій надсилає чітке повідомлення про те, що неповага до міжнародного права Росією матиме наслідки, зазначають підписанти заклику.