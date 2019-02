Порошенко залучається підтримкою серед українців у США (світова преса)

Президент України Петро Порошенко залучається підтримкою серед українців, які мешкають за кордоном, адже голоси діаспори мають вирішальне значення для його перемоги на президентських виборах, мовиться в американській газеті The New York Times. Медіа-агентство Euronews повідомляє, що Іспанія відмовлятиме у реєстрації немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні. А ірландська газета The Irish Times пише про те, що київські високопосадовці й досі не домоглися справедливості для загиблих під час Євромайдану, через що їх критикують як в Україні, так і за кордоном.

Президент України Петро Порошенко залучається підтримкою серед українців, які мешкають за кордоном, мовиться в американській газеті The New York Times. У той час як люди зібралися у Києві, щоб поклали квіти і запалити свічки на площі, де п’ять років тому загинуло понад сто протестувальників, Порошенко перебував у Нью-Йорку, щоб відзначити річницю Революції гідності.

У своєму виступі в ООН і під час зустрічей із українською діаспорою в Нью-Джерсі Порошенко висловив вдячність за міжнародну підтримку України.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори, і «голосування діаспори розглядається як таке, що має вирішальне значення для його перемоги, бо його популярність, яку похитнули звинувачення в корупції, опустилася в самій Україні», мовиться у статті.

«Українці ж за кордоном згуртувалися навколо уряду: багато хто відправляв гроші, теплий одяг і навіть зброю українській армії, і загалом підтримував Порошенка під час його важкого перебування на посаді», – зазначає автор.

За словами Вероніки Плісак, яка переїхала до Америки ще у 90-х роках і прийшла на зустріч із українським президентом, той факт, що Порошенко приїхав, означає, що він «хоче бути з нами в цей важливий день, і що він цінує підтримку США в цей момент».

Близько 200 американців українського походження приїхали з різних міст, щоб побачити Порошенка і відвідати месу в Меморіальній церкві Святого Андрія – центральній установі Української православної церкви у США.

Попри руйнівний конфлікт на сході України і деякий регрес адміністрації Порошенка щодо економічних і політичних питань, які затьмарили ідеали революції 2014 року, повстання 2014 року все ще резонує в українській діаспорі, зазначає автор.

Медіа-агентство Euronews повідомляє про те, що Іспанія відмовлятиме у реєстрації немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні.

Це стало відомо після оголошення посольства Іспанії в Україні у вівторок, 19 лютого. У дописі у фейсбуці диппредставництво повідомило, що вже наявні справи розглядатимуть в індивідуальному порядку, але ніяких нових реєстрацій дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства в Україні, не буде.

Автор нагадує, що ще в серпні минулого року чималій кількості іспанських родин довелося наразитися на труднощі з реєстрацією своїх дітей. Іспанський уряд посилався на занепокоєння медичними зловживаннями і торгівлею людьми.

Більшість країн Європи, серед яких Іспанія, заборонили сурогатне материнство, у той час як в інших країнах – таких, як Британія чи Португалія, – діють суворі обмеження.

В Україні правові регулювання сурогатного материнства менш суворі – закон дозволяє гетеросексуальним парам користатися такими послугами незалежно від того, чи є вони громадянами України, чи іноземцями. В Україні також немає обмежень щодо ціни на послуги сурогатних матерів.

Ірландська газета The Irish Times пише про те, що київські високопосадовці й досі не домоглися справедливості для загиблих під час Євромайдану, який відбувся п’ять років тому. За це владу критикують як в Україні, так і за кордоном, мовиться у статті.

Багатьом обвинуваченим вдалося ухилитися від правосуддя, поїхавши до Росії, тоді як інші підозрювані, які все ще перебувають в Україні, уникнули судового переслідування через очевидне небажання чиновників діяти, зауважує автор.

Ця критика показує, як чиновники, які прийшли до влади після Революції гідності, «захищали і зберігали свої багаторічні мережі, надаючи перевагу особистим зв’язкам і лояльності, а не вимогам громадськості припинити корупцію, злочинність і кумівство», мовиться в матеріалі.

«Криза безпеки в Україні, яка утворилася після революції, коли Росія захопила Крим і розпалила війну на сході України, також могла допомогти деяким впливовим особам виторгувати обіцянку лояльності до Києва в обмін на неформальний захист від переслідування», – пише автор.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з 66 осіб, звинувачених у безпосередній участі в убивстві протестувальників на Майдані, 46 утекли в Росію, а решта перебуває під вартою. Він пообіцяв передати ці справи до суду, як тільки парламент України проголосує за закони, пов’язані з заочними судовими процесами, нагадує автор.