ООН: кримінальні провадження в справах Майдану «позначені значними затримками»

Кримінальні провадження в справах Євромайдану «позначені значними затримками», заявила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

В ООН зазначають, що станом на сьогодні визнані винними лише три людини, «які брали участь у подіях, що призвели до загибелі двох протестувальників».

В організації занепокоєні тим, що розслідування вбивств 17 протестувальників і 13 співробітників правоохоронних органів не призвело до встановлення конкретних виконавців.

«Індивідуальна відповідальність вкрай важлива, коли ми говоримо про справедливість. Сім’ї всіх жертв, чи то протестувальників, чи то співробітників правоохоронних органів, мають право на правду. Вони мають право знати, хто вбив їхніх рідних і близьких, і вони мають право побачити, як винуватці будуть притягнуті до відповідальності за ці злочини», – зазначила Фіона Фрейзер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Водночас в ООН визнають, що є обставини, які перешкоджають ефективному розслідуванню та притягненню винних до відповідальності:

під час протестів співробітники міліції не мали на формі розпізнавальних знаків, що ускладнює їх ідентифікацію;

деякі старші офіцери міліції, підозрювані у скоєнні злочинів проти протестувальників на Майдані, зберегли свої посади після тих подій, через що їхні підлеглі неохоче свідчать про причетність міліції до убивств;

судові експертизи проводяться із надмірними затримками, що частково пояснюється недостатнім фінансуванням і великим робочим навантаженням експертних установ через збройний конфлікт на сході України;

багато ймовірних винуватців втекли до Росії Федерації й, таким чином, є недосяжними для українського правосуддя.

«Незважаючи на ці виклики, є практичні кроки, які уряд України міг би зробити. Наша головна рекомендація – забезпечити ефективне, незалежне і неупереджене розслідування вбивств, скоєних під час протестів на Майдані. Необхідно забезпечити ефективну роботу установ судових експертиз і уникнути зайвих затримок у судових провадженнях», – сказала Фрейзер.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк 19 лютого заявив, що суди винесли 48 вироків у справах про злочини щодо учасників Євромайдану.

За його словами, про підозру щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям. З приводу 16 обвинувальні акти направлені до суду. Щодо чотирьох розслідування триває в цей час, ще 46 осіб перебувають у розшуку.

У листопаді 2018 року Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.