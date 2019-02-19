Про підозри щодо причетності до вбивств активістів Майдану повідомлено 66 людям – Горбатюк

Про підозри щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям. Про це розповів журналістам в Києві начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Повідомлено про підозру в цілому 66 осіб. З приводу 16 обвинувальні акти направлено до суду. Щодо чотирьох розслідування триває в даний час, ще 46 осіб перебувають у розшуку. Загалом повідомлено про підозру особам, які підозрюються в організації злочинів – це колишнє керівництво держави, колишньому президенту, керівництво СБУ, керівництво міліції Києва, їх підлеглим», – зазначив Горбатюк.

Минулого місяця генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство зібрало всі документи, які допоможуть оголосити підозри причетним до розстрілів людей на майдані Незалежності в Києві в 2014 році.

У листопаді 2018 року начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

За його словами, на причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій. Горбатюк уточнив, що під розкриттям має на увазі встановлення обставин злочину, його виконавців і організаторів. У справах Майдану підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів. Під вартою перебувають 13 підсудних. Винесено вироки 52 особам, із яких дев’ятьох засуджено до позбавлення волі. Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.