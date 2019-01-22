Луценко заявив, що слідство зібрало всі документи про розстріли на Майдані

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство зібрало всі документи, які допоможуть оголосити підозри причетним до розстрілів людей на майдані Незалежності в Києві в 2014 році. Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Прийде час, коли ми посадимо всіх, хто відповідає за насильство на Майдані проти мирних демонстрантів. Це дуже довгі суди. Тому що якщо сто вбитих, а півтори тисячі поранених, то це величезна кількість учасників суду. Середня ланка втекла в Москву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази, там же. Але ми це зробимо. Ми вже закінчили всі необхідні дії для того, щоб визначити підозри тим, хто дав злочинні накази розстрілювати людей», – зазначив Луценко.

За його словами, слідство і незалежні експерти вбачають зв’язок між діями президента-втікача Януковича, тогочасного міністра МВС Захарченка і «низки інших діячів правоохоронного блоку», але повну картину відновити складно.

«Ми тільки до секунди зібрали всі документи, хоча 90% документів були знищені. Тікаючи, злочинці знищили документи, сервери, розпиляли автомати, знищили гільзотеку. І тим не менше, по крупинках ми змогли зібрати документи. У нас є відео кожної секунди, кожної точки Майдану, які зробила одна дуже розумна, смілива дівчина. Тепер ми можемо мати 3D-картину того, що відбувалося з будь-якого ракурсу в цей момент на Майдані», – підкреслив Луценко.

У листопаді 2018 року начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

За його словами, на причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій. Горбатюк уточнив, що під розкриттям має на увазі встановлення обставин злочину, його виконавців і організаторів. У справах Майдану підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів. Під вартою перебувають 13 підсудних. Винесено вироки 52 особам, із яких дев’ятьох засуджено до позбавлення волі. Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.