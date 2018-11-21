Більшу частину з 4700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито – Горбатюк

Більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито, сказав на брифінгу в Києві 21 листопада начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, на причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій. Горбатюк уточнив, що під розкриттям має на увазі встановлення обставин злочину, його виконавців і організаторів.

У справах Майдану підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів. Під вартою перебувають 13 підсудних. Винесено вироки 52 особам, із яких дев’ятьох засуджено до позбавлення волі.

Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.

У Генеральній прокуратурі України 21 листопада відбувається брифінг щодо результатів розслідування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності. У ньому беруть участь начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк та начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Олексій Донськой.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з цього брифінгу.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року).