Справа екс-міністра Захарченка: утікачеві повернули майно?

Гості програми «Ваша Свобода»: Тетяна Шевчук, юрист ГО «Центру протидії корупції»; Юрій Борщевський, адвокат; Ігор Луценко, народний депутат України; Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV», яку Генпрокуратура пов'язує з утікачем, колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Йдеться про 20 земельних ділянок, три житлових будинки, а також квартиру в Києві та два машиномісця. Все це майно було арештоване у 2014 році в рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей Віталієм Захарченком.

Віталій Портников: Пані Шевчук, як взагалі могло статися так, що Печерський суд дозволив одному з найбільш одіозних чиновників часів авторитарного режиму Віктора Януковича користуватися своїм майном? Це правове рішення взагалі?

Печерський суд за часів Януковича славився, як придворний суд. Нічого не змінилося. Судова реформа до Печерського суду ще не дійшла

​Тетяна Шевчук: Саме рішення мало бути опубліковане 1 лютого повністю. Наразі маємо так звану результативну частину. У рішенні сказано, щоб скасувати арешт майна, яке асоціюється з Віталій Захарченком. Ці компанії вже намагалися скасувати арешти, починаючи ще з 2016 року. Тоді їм це не вдалося. І той самий Печерський суд визнав підстави, на яких наполягали адвокати фонду, не достатніми для скасування арешту. Чому Печерський суд змінив своє рішення у 2019 році – загадка. Але Печерський суд славиться своїми одіозними рішення, які часто суперечать одне одному.

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Печерський суд за часів Януковича славився, як придворний суд. Ті самі судді у тому самому суді приймають потрібні рішення тим самим людям. Тобто нічого не змінилося. На жаль, судова реформа до Печерського суду ще не дійшла.

Піаритися на справах набагато простіше, ніж їх доводити до кінця. Врешті-решт справа розвалюється і покидьки залишаються не покараними

Ми бачимо 5 років намагання розслідувати злочини колишніх високопосадовців. Жодного обвинувального вироку у корупційних справах, на жаль, досі немає. Корупційні справи, їхнє розслідування тримаються тоді, якщо є санкції ЄС. Заради доказів, які надаються ЄС, ще розслідування підтримується. Як тільки санкції знімаються, як було у справі з Іванющенком, хоча генпрокурор обіцяв, що санкції ЄС нічого не значать, Іванющенко ще досі під слідством, але справа Іванющенка була передана з ГПУ повільно до місцевої поліції, де припала пилом сотень справ, які змушена розслідувати локальна поліція. Це тенденція у діях генпрокурора. Він оголошує гучне затримання чи гучні цифри, а з часом, коли увага спадає, розслідування розвалюється.

Піаритися на справах набагато простіше, ніж їх доводити до кінця. Врешті-решт справа розвалюється і покидьки, якщо можна так сказати, залишаються не покараними. На запит на справедливість у суспільстві досі немає відповіді.

​– Пане Горбатюк, ви можете нам пояснити, що сталося з майном Віталія Захарченка? Яка версія у вас того, що відбувається?

У нас доведено матеріалами справи, що представники цієї нідерландської фірми і сама фірма мають відношення до колишнього міністра

​Сергій Горбатюк: Ми стикаємося часто з рішенням судів, які, на нашу думку, не відповідають вимогам кримінально-процесуального законодавства. І це не проблема тільки одного зараз рішення Печерського суду стосовно майна. Таких рішень є десятки. Ті самі приклади звільнення осіб, підозрюваних у десятках вбивств, зміна їм запобіжних заходів без наслідків, відмова у проведенні слідчих дій, обшуків і так дальше.

Ніяка реформа не допоможе у зміні, допоки не буде реагування на ці випадки зі сторони Вищої ради правосуддя. А їх немає. Ми направили за останніх 2 роки понад 25 скарг, де містяться, на нашу думку, явні, відверті порушення зі сторони суддів. За жодною скаргою Вища рада правосуддя не притягнула суддів до відповідальності. Навіть дисциплінарні провадження не хочуть відкривати за цими фактами. Відповідно це сигнал суддям – все, що ви робите, підтримується Вищою радою правосуддя, можете далі це робити. Кого би ви з найкращих суддів не набрали, якщо не буде відчуття того, що за будь-яке незаконне рішення слідуватиме відразу покарання, сенсу немає в цих реформах.

На жаль, часто-густо до роботи правоохоронних органів підмішується зовсім не закон, виключно на підставі якого вони повинні керуватися, а ті чи інші інтереси можновладців.

У нас доведено матеріалами справи, що представники цієї нідерландської фірми і сама фірма мають відношення до колишнього міністра.

– Пане Борщевський, може, ви нам поясните мотивацію, якою користувався захист і якою користувався суд, щоб ми, може, правильно зрозуміли ваші мотиви?

Декілька об’єктів колись належали родині Захарченка, але вони були придбані у родини Захарченка ще задовго до Майдану і до втечі колишнього міністра МВС

​Юрій Борщевський: Не скасування арешту з майна Віталія Захарченка, а скасування арешту з майна, яке належить голландській компанії.

Вказане майно нідерландська компанія купує по всьому світу, має у своїй власності тисячі об’єктів, у тому числі багато років скуповує активи і в Україні, які мають комерційний інтерес. Дійсно, декілька об’єктів колись належали родині Захарченка, але вони були придбані у родини Захарченка ще задовго до подій Майдану і до втечі колишнього міністра МВС.

Я не маю права представляти Захарченка. Віталій Захарченко не має відношення до вказаної компанії і не контролює ні компанію, відповідно ні її майно. За 4 роки, поки майно перебувало під арештом, ГПУ вжила всіх заходів, перевірила всі версії, зібрала всі потрібні докази, щоб надати їх суду і підтвердити будь-який зв’язок Віталій Захарченка до даної компанії.

– Пане Луценко, ви самі як пояснюєте цю історію з тим, що знято арешт на майно цієї нідерландської компанії? Це просто торжество західного бізнесу, чи ситуація, пов’язана саме з Віталієм Захарченком? Що це?

Немає жодного обвинувального акту, який вступив би в силу щодо одного з «біглих» високопосадовців

​Ігор Луценко: На жаль, поки що ніяк не можу пояснити. Для цього потрібно читати судове рішення. Такі у нас правила життя. Але я можу сказати про тенденцію. Декілька років тому європейські судові інституції і наші так само певним чином «авансом» виносили арешти по майну потенційно «біглих» або вже на той момент «біглих» посадовців з розрахунку на те, що наша «доблесна» прокуратура через деякий час знайде докази того, про що всі в принципі і так знали. Не завжди це вдається. Жодного випадку немає, щоб був обвинувальний акт, який вступив би в силу щодо одного з «біглих» високопосадовців!

Як правило, у 90% – це вина прокуратури, котра не здатна принести до суду належні докази

Вина тут прокуратури чи суду? Як правило, у 90% – це вина прокуратури, котра не здатна принести до суду належні докази. Це є тією тенденцією, яку дуже чітко бачимо, наприклад, з Кернесом, Злочевським, Іванющенком і всіх-всіх цих панів. Як правило, суди не хочуть брати на себе жодної відповідальності. Вони розуміють, що будуть винні у будь-якому разі. Коли їм приносять докази, як правило, з урахуванням того, що у прокурорів є можливість звернутися до громадськості, запросити журналістів, то це відбувається вже в такий спосіб, що судді дуже важко прийняти рішення, котре не сподобається громадськості. Натомість, якщо немає аргументів, то тут ситуація вже інша.

Не було навіть спроби якоїсь реформаторської активності. Прокуратура є надзвичайно важливим нині органом і веде процесуальне керівництво у всіх провадженнях в державі. Суддів якось люстрували. У поліції також були хоч якісь люстраційні комісії. Натомість не було жодної спроби притягти до відповідальності прокурорів, котрі тягали майданівців.