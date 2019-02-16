Симфонічний оркестр у Києві гратиме «Реквієм» Верді на честь Небесної Сотні

Національна філармонія України анонсує концерт-присвяту Небесній Сотні до роковин подій 20 лютого. Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

Цього разу у програмі – «Реквієм» Джузеппе Верді, який той присвятив свого часу пам’яті композитора Джоакіно Россіні. Твір виконають Національний симфонічний оркестр та Національна академічна капела «Думка». Солісти – Тамара Калінкіна (сопрано), Алла Позняк (мецо-сопрано), Олександр Чувпило (тенор) та Сергій Магера (бас).

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.