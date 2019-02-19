Суди винесли 48 вироків у справах про злочини щодо учасників Євромайдану – ГПУ

Суди винесли 48 вироків у справах про злочини щодо учасників Євромайдану, заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«На жаль, маємо ситуацію, коли із цих 288 актів, які направлені до судів, маємо лише 52 рішення судів, з яких 48 – це вироки, а інші – визнання особи винуватою, але не призначені покарання чи у зв’язку з закінченням строку давності, чи з інших причин, передбачених законодавством», – сказав Горбатюк.

Він додав, що із 48 вироків «маємо 9 вироків щодо реального позбавлення волі, і вони стосуються винятково «тітушок».

За його словами, про підозру щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям. З приводу 16 обвинувальні акти направлені до суду. Щодо чотирьох розслідування триває в цей час, ще 46 осіб перебувають у розшуку.

У листопаді 2018 року Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.