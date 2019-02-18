Акція «Ангели пам’яті»: світ вшановує Небесну сотню

На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві та в більш як тридцяти містах України та Європи відбувається акція «Ангели пам’яті». Її ініціювали громадська активіста і співачка Анжеліка Рудницька та мистецька агенція «Територія А» у пам’ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Щороку кияни, учасники Революції гідності збираються 18 лютого біля верхнього входу у метро Хрещатик та розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були «свідками» розстрілу.

«Це тиха акція, своєрідна перекличка небайдужих людей, яким болить Україна. Ми розвішуємо паперових ангелів на місцях, де 18-20 лютого 2014 року відбувалися розстріли. Цього року акція стала міжнародною, до неї долучилися українці в різних країнах світу», – повідомила Рудницька кореспондентові Радіо Свобода.

За її словами, цьогоріч «ангелів пам’яті» майструють у сотнях українських шкіл, у військових частинах та підрозділах Збройних сил та Національної гвардії України.

«Маємо шанувати загиблих Героїв, не забувати про їхній подвиг і маємо тут, разом, відчувати підтримку одне одного. Наш великий сум і вдячність... Вічна пам’ять героям... У такі дні всі, хто любить Україну, мають бути разом», – наголосила учасниця акції, віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Акція «Ангели пам’яті» відбувається за підтримки команди Музею Революції Гідності та Центру фольклору та етнографії Інституту філології Національного університету ім. Т. Шевченка.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.