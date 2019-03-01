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01 Березень 2019, Київ 15:15
Новини | Політика

Можливе розміщення в Україні ракет буде катастрофою – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції в Мінську, 1 березня 2019 року

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що можливе розміщення ракет середньої і малої дальності в Україні буде катастрофою.

«Зараз почали розмазувати проблему розміщення ракет середньої і малої дальності в Україні... В жодному разі не можна робити в цьому напрямі кроки, тому що це, дійсно, може обернутися катастрофою для державності України», – сказав Лукашенко на прес-конференції 1 березня в Мінську.

Білоруський президент додав, що «росіяни не можуть допустити, щоб ці ракети були там». Мінськ, каже Лукашенко, абсолютно солідарний в цьому питанні з Москвою.

«Не хотілося б, щоб у матінці-Європі спалахнула, не дай Боже, обмежена ядерна катастрофа», – сказав Лукашенко.

Ракета 9М729, схована в пусковому контейнері, на тлі пускової установки комплексу «Іскандер», для якого вона призначена, на виставці-брифінгу під Москвою, січень 2019 року
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США 1 лютого оголосили про свій вихід із важливого договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності (РСМД), укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч кілометрів. Офіційний Київ визнав, що буде змушений реагувати на ці нові виклики безпеці, що виникли після виходу з договору РСМД США і Росії.

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