Пайфер: Чи думав Кремль, що Україна зможе розміщувати власні ракети, коли порушував договір INF?

Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої досяжності (INF) відкриє Україні можливості для розробки та розміщення відповідних ракет. Про це пише дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у коментарі у твітері.

«Договір зараз на шляху до припинення, і Україна отримає свободу в розробці, випробуваннях і розміщенні наземних балістичних і крилатих ракет із радіусом дії від 500 до 5 500 кілометрів. Цікаво, чи Кремль про це подумав?» – зауважив дослідник.

Києву знадобляться роки, щоб вийти на стадію, коли можна буде розробити ракети, здатні досягти Москви, наголошує у відповідь Пайферу політичний аналітик із Канади Аріяна Ґіць. «Що за цей час Росія планує зробити Україні?» – запитує аналітик.

Дискусія розгорілась після інтерв’ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна Українській службі «Голосу Америки».

«Ця поведінка Росії призвела до нової логіки – гонки озброєнь. Звичайно, оскільки і інші партнери будуть це робити,і в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики, і ми маємо відповісти на них гідно, оскільки у нас є досвід. У нас є відповідний інтелект і у нас є необхідність захищати нашу країну» – так відповів міністр на питання, чи змінюються розрахунки України у випадку, якщо дію договору буде припинено.

«Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього, вирішувати будемо ми», – додав Клімкін.

Раніше цього року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності (INF). Помпео заявив, що Державний департамент передасть Росії офіційну заяву про вихід з угоди за 6 місяців, якщо Росія не повернеться до виконання положень договору. Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729.

Росія також зробила заяву у відповідь про свій вихід із договору.