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08 Лютий 2019, Київ 13:02
Політика

Пайфер: Чи думав Кремль, що Україна зможе розміщувати власні ракети, коли порушував договір INF?

Ракета 9М729, схована в пусковому контейнері, на тлі пускової установки комплексу «Іскандер», для якого вона призначена, на виставці-брифінгу під Москвою, січень 2019 року

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Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої досяжності (INF) відкриє Україні можливості для розробки та розміщення відповідних ракет. Про це пише дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер у коментарі у твітері.

«Договір зараз на шляху до припинення, і Україна отримає свободу в розробці, випробуваннях і розміщенні наземних балістичних і крилатих ракет із радіусом дії від 500 до 5 500 кілометрів. Цікаво, чи Кремль про це подумав?» – зауважив дослідник.

Києву знадобляться роки, щоб вийти на стадію, коли можна буде розробити ракети, здатні досягти Москви, наголошує у відповідь Пайферу політичний аналітик із Канади Аріяна Ґіць. «Що за цей час Росія планує зробити Україні?» – запитує аналітик.

Дискусія розгорілась після інтерв’ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна Українській службі «Голосу Америки».

«Ця поведінка Росії призвела до нової логіки – гонки озброєнь. Звичайно, оскільки і інші партнери будуть це робити,і в цій ситуації Україні потрібно буде відповідати на нові виклики, і ми маємо відповісти на них гідно, оскільки у нас є досвід. У нас є відповідний інтелект і у нас є необхідність захищати нашу країну» – так відповів міністр на питання, чи змінюються розрахунки України у випадку, якщо дію договору буде припинено.

«Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього, вирішувати будемо ми», – додав Клімкін.

Раніше цього року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності (INF). Помпео заявив, що Державний департамент передасть Росії офіційну заяву про вихід з угоди за 6 місяців, якщо Росія не повернеться до виконання положень договору. Прикладом порушення договору з боку Росії називають нові російські ракети 9М729.

Росія також зробила заяву у відповідь про свій вихід із договору.

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