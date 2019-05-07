Кремль: Помпео проведе другі переговори з Лавровим і може зустрітися з Путіним

Росія готується до другої зустрічі між державним секретарем США Майком Помпео і російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Сочі 14 травня, повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Водночас речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає можливості зустрічі Помпео з Володимиром Путіним, який часто буває в Сочі.

За словами речника Кремля, це залежатиме від результату зустрічі Помпео і Лаврова.

6 травня держсекретар США і міністр закордонних справ Росії провели зустріч віч-на-віч у Рованіємі, Фінляндія, де проходило засідання Арктичної ради.

Помпео назвав цю зустріч «доброю розмовою», а Лавров охарактеризував переговори як «конструктивні».

За словами Помпео, обговорювався «широкий діапазон питань».

«У нас є інтереси, які, безумовно, різні. Було бажання почати намагатися знайти шляхи, де ми зможемо досягти реального прогресу там, де ми маємо інтереси, які перетинаються», – сказав Помпео.

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Тим часом, у Державному департаменті заявили, що Помпео раптово скасував візит до Німеччини, за кілька годин до того, як він мав прибути до Берліна.

Речниця Держдепартаменту Морган Ортагус пояснила це «нагальними питаннями».

За її словами, зустрічі, які Помпео мав провести із канцлером Анґелою Меркель і головою МЗС Німеччини Гайко Маасом, перенесуть на інший час. Речниця додала, що Помпео планує бути в Берліні «незабаром».

Під час поїздки до Європи, що триває 5-9 травня, після Фінляндії Помпео мав поїхати до Лондона і Гренландії, але тепер невідомо, чи не змінилися ці плани.

У Німеччині Помпео мав намір обговорити з Меркель і Маасом «питання, що становлять взаємний інтерес, такі як Україна, Росія, Китай, Сирія і Західні Балкани».